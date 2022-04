Le prochain Need for Speed pourrait être exclusif aux consoles next-gen

Plus de Need for Speed sur PlayStation 4 et Xbox One ? C’est ce qu’annonce le journaliste Jeff Grubb.

Selon ses informations, partagées par le site Video Games Chronicle, le titre arriverait au mois de novembre 2022, mais uniquement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. “Si vous êtes un fan de la franchise et que vous avez acheté une console new-gen, voici quelques infos. Il sera disponible uniquement sur les consoles de nouvelle génération. Ils sont en train de basculer le développement exclusivement sur current-gen”, explique le journaliste.

Electronic Arts et Criterion Games auraient en effet modifié leur plan après avoir retardé la sortie du jeu d’un an. Criterion Games étant venu à la rescousse du développement de Battlefield 2042, un autre jeu édité par Electronic Arts.

Si les informations de Jeff Grubb, qui est souvent bien informé, se confirment, cela signifie que l’éditeur est prêt à tirer un trait sur l’ancienne génération de consoles. Une décision importante quand on sait combien de PlayStation 4 et de Xbox One sont dans la nature.