Le prochain Muse sera encore meilleur qu'un best-of

Alors que les fans patientent pour la sortie du nouvel album, Matt Bellamy, de son côté, est certain que Will Of The People sera un vrai recueil de futurs hits.

Le neuvième album de Muse est attendu pour le 26 août via Warner Records, et nous avons déjà pu découvrir les titres " Won’t stand down " et " Compliance ".

En interview avec The Big Issue, le frontman de Muse a expliqué que l’album a été en partie écrit en réponse à leur label, qui voulait que le groupe sorte un best of.

"Les discussions tournaient autour de l’idée de sortir une compilation de nos meilleurs morceaux. Et franchement, nous n’en n’avions pas envie. Du coup, nous avons fait un album de hits… avec des nouvelles chansons."

"Par exemple, sur cet album, s’il y a un titre metal, eh bien ce sera notre meilleur titre metal depuis toujours. Idem pour les ballades, les chansons d’amour… ce sont nos meilleures. "

" C’est un peu comme un montage du " meilleur de Muse ", un mélange des genres que nous avons abordés par le passé, en mieux. "