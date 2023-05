Mortal Kombat 1, le reboot, suivra donc les traces de Zelda : Tears of the Kingdom et coûtera 70 euros sur la console du big N. Cependant, la firme japonaise se veut rassurante en déclarant que "tous les jeux Nintendo Switch ne couteront pas autant" et d’ajouter "Pikmin 4, prévu pour cet été coutera, lui, 60 euros."

Une autre question est à se poser : qui jouerait à Mortal Kombat sur Switch ? Au vu des graphismes que présente la bande-annonce, il serait trop illusoire de croire que la Nintendo Switch aurait le pouvoir de gérer le jeu en bonne qualité et en 60 FPS. Le downgrade que The Witcher 3 avait subi lors de son portage sur la console en est la preuve.

Réponse en septembre !