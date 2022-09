Le prochain James Bond sera au service de sa majesté "le Roi", selon ses producteurs

Pour le remplacer, tout semble possible. James Bond pourrait-il être incarné par le premier acteur noir de la franchise, comme le souhaitent certains fans ? Ou bien une femme pourrait-elle endosser son costume, comme l'a déjà laissé entendre Mme Broccoli ?

La productrice ménage le suspense : "il y a certains éléments immuables" dans cette saga d'espionnage, a-t-elle souligné.

Le personnage principal de James Bond est l'élément le plus important des films et nous pensons qu'il est incorruptible, qu'il est au service de la Reine, et désormais du Roi et de la patrie.