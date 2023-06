Le prochain film d’Olivier Van Hoofstadt (Dikkenek) se dévoile dans un trailer complètement barge

Olivier Van Hoofstadt s’est fait connaître en 2006 avec "Dikkenek", son premier long-métrage. S’il a été un échec commercial lors de sa sortie au cinéma, il est vite devenu culte. Son prochain film, "Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée", qui succède au déjà fort délirant "Lucky", promet d’être aussi barré, comme le montre sa première bande-annonce.

On suit l’histoire de Sébastien (Artus), contrôleur de train qui rêve de travailler dans le sud de la France. Mais pour pouvoir effectuer sa mutation, il doit obtenir la validation de Madeleine (Elsa Zylberstein), une inspectrice stricte avec qui le contact passe mal et qui surveille tous ses faits et gestes. Lui qui pensait que son dernier trajet de routine se déroulerait dans le calme, il était loin de se douter qu’il allait avoir affaire à des passagers plus étranges les uns que les autres.

Aux côtés de l’humoriste français Artus et d'Elsa Zylberstein, qui a récemment interprété Simone Veil dans le biopic "Simone", on retrouve Benjamin Tranié, Maël Rouin Berrandou, Bérangère McNeese, Louis Coldefy, Philippe Duquesne et Nicolas Lumbreras.

Le film, avec son titre et son ambiance générale, tacle avec humour les compagnies de transport ferroviaires. Si l’histoire se passe en France, on reconnaît pourtant des images de l’emblématique gare d’Anvers-Central. Peut-on s’attendre à retrouver d’autres paysages ou monuments typiques du plat pays ? Cela reste à voir.

À découvrir dès le 9 août dans les salles.