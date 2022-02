Le prochain Comité de concertation est convoqué ce vendredi 11 février

Par rapport à la situation actuelle (code rouge), le passage au code orange engendrerait une série d’assouplissements notamment dans l’horeca (plus de limite horaire nocturne ; masque facultatif pour le client ; CST encore obligatoire en indoor mais seulement à partir de 100 personnes en terrasse) ; dans les cinémas et théâtres (jauges plus élevées en intérieur pour les événements intérieurs non-dynamiques) ; pour les concerts et discothèques (réouverture avec jauges) ; ou encore une plus grande capacité pour les événements en extérieur.

La semaine dernière, le vice-Premier ministre Ecolo Georges Gilkinet plaidait dans Le Soir pour que le prochain comité de concertation décide de passer du code rouge au code orange et assouplisse en outre les règles dans les secteurs qui ne sont pas directement concernés par le baromètre corona. Le ministre flamand de la Jeunesse, Benjamin Dalle, a lui demandé lundi dans la presse que la suppression de l’obligation du masque pour les enfants à partir de six ans soit envisagée en priorité lors du prochain Codeco.