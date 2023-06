Le prochain album de ZZ TOP contiendra des parties enregistrées par le défunt bassiste Dusty Hill

Billy Gibbons a révélé que le prochain album de ZZ TOP contiendra des morceaux enregistrés avec le défunt bassiste du groupe, Dusty Hill.

La suite de l’album La Futura de 2012, qui pourrait arriver plus tard dans l’année, comprendra également des chansons avec le remplaçant de Dusty, Elwood Francis.

Dans une nouvelle interview avec le magazine Classic Rock, Billy Gibbons a déclaré à propos de l’état d’avancement du nouvel album de ZZ TOP : "Les choses sont-elles en train de bouillir ? Oui. En fait, nous sommes en train de revoir les morceaux qui méritent d’être terminés. Dusty est sur certains d’entre eux, tout comme Elwood. Ce qui est fascinant, c’est que nous avons trois ou quatre morceaux avec les deux. Ils s’échangent. La seule différence est que Dusty, qui joue avec ses doigts, a un son un peu plus chaud."

En ce qui concerne la façon dont Francis, qui était le technicien guitare de longue date de ZZ TOP, a rejoint le groupe après le décès de Dusty Hill, il a déclaré : "Dusty était un type génial, un excellent chanteur. Il m’a fourni une plateforme solide pour faire des solos sans avoir à regarder en arrière. Il était toujours sur le coup. Dusty avait l’habitude de dire : "Si je suis en retard sur scène, donnez ma guitare à Elwood". Elwood est un membre de la famille ; il est avec nous depuis trois décennies. Et bien sûr, Elwood a pris les pièces et les morceaux [pour remplacer Hill dans ZZ TOP]. Mais alors que Dusty jouait avec ses doigts, Elwood utilise un médiator. C’est un peu plus tranchant. Il apporte un peu plus de finesse. Et à la première répétition, il est arrivé avec une barbe plus longue que la mienne".

Gibbons admet que "le retour de ZZ TOP sur scène sans Hill a suscité beaucoup de curiosité". "Ce type peut-il être à la hauteur ? Dans un trio, c’est un grand défi", a-t-il déclaré. "Tout doit fonctionner à cent dix pour cent. Mais Elwood était prêt, car il en faisait partie depuis si longtemps… [Dusty] a dit : 'The show must go on'. C’était son souhait, et nous l’avons exaucé."

