Le prochain album de Slipknot "déchire", selon le frontman Corey Taylor

On savait depuis le début de l’année que le groupe était en train de préparer un nouvel album, et les choses se précisent aujourd’hui un peu plus.

Dans une interview avec SiriusXM, le chanteur Corey Taylor a expliqué que ce 7e album studio "déchirait" et qu’il devrait sortir "dans trois mois".

Il poursuit : "L’album est en cours de mixage pour le moment. Tout est terminé, donc je pense que là… on devra attendre encore 3 mois pour que tout soit finalisé".

"La pochette est terminée, et on vient de trouver le titre, mais je ne vais pas vous le donner maintenant. En tout cas, on est ravis. Et donc dans environ trois mois… ou un peu moins, on sortira le single, et ensuite l’album complet."

Au sujet du son et du style de ce nouveau projet, Corey Taylor a expliqué : "C’est une version plus hard que Vol. 3 : (The Subliminal Verses) [leur album de 2004]. Vraiment, il déchire, mec."

"Il sera plus sombre que le dernier We are not your Kind, mais il y a tout de même pas mal de mélodies. J’ai vraiment hâte que les gens l’entendent !"

Le 5 novembre dernier, Slipknot avait partagé un tout nouveau morceau, "The Chapeltown Rag" .

Ces signes étaient bien annonciateurs d’un nouvel album, comme l’a confirmé Corey Taylor.