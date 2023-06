Le prochain album de Pearl Jam en cours de finalisation

Le nouvel album de Pearl Jam est "proche de la ligne d’arrivée", a déclaré le guitariste Stone Gossard, lors de son passage à l’émission Kyle Meredith With…

"Nous nous en rapprochons de plus en plus, ce sera un bon album", a-t-il précisé à propos de la suite de Gigaton, sorti en 2020.

C’est le producteur Andrew Watt qui a été choisi pour produire l’album. Bien qu’il se soit d’abord fait un nom en travaillant avec des stars de la pop comme Justin Bieber, Lana Del Rey et Camila Cabello, Watt a dirigé un certain nombre de projets rock de premier plan ces derniers temps. Il a produit The Lockdown Sessions d’Elton John, Patient Number 9 d’Ozzy Osbourne et Every Loser d’Iggy Pop. Il a également travaillé avec Eddie Vedder, le leader de Pearl Jam, sur son album solo Earthling (2022), ce qui lui a permis de devenir producteur pour Pearl Jam.