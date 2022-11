Le prochain album de Jethro Tull sortira au printemps !

On apprend que le groupe Jethro Tull a terminé l’enregistrement de son 23e album studio, faisant suite à son retour acclamé par la critique plus tôt cette année avec The Zealot Gene, un premier LP en deux décennies.

Ian Anderson, leader de Jethro Tull, a expliqué : "Nous avons mis la touche finale à la pochette de l’album et avons terminé l’enregistrement et le mixage il y a quelques semaines. En raison de la longue attente pour le pressage et la fabrication des vinyles, nous prévoyons une sortie au printemps 2023, mais au cours des semaines et des mois à venir, vous en saurez plus sur le disque et les différents formats qui seront disponibles. "

"Il est encore un peu trop tôt pour vous parler des titres, de la liste des morceaux et du contenu, mais soyez assurés que tout est prêt pour le mastering et les principaux éléments artistiques et visuels J’espère que vous aimerez le concept et les thèmes. Cela a été un travail long et délicat d’enregistrer le matériel alors que notre calendrier de tournée est très chargé depuis ces derniers mois. Un jour par-ci, un jour par-là, et quelques jours ensemble à certains moments de la tournée. "

"J’ai écrit les thèmes principaux et les paroles en janvier de cette année et j’ai envoyé les premières démos au groupe en février et mars, comme je l’avais fait pour The Zealot Gene en 2017. La majeure partie de l’enregistrement a eu lieu en juin et août, le mixage stéréo ayant été effectué en septembre. Mon nouveau pote Bruce Soord de The Pineapple Thief s’est occupé du mix en Surround et en stéréo alternatif également."