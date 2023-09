Le procès pour racisme et négationnisme de Dries Van Langenhove et six coprévenus de "Schild & Vrienden" est reporté

Le procès de Dries Van Langenhove et six coprévenus de "Schild & Vrienden" est reporté en raison d'un "incident d'audience".

l’ex-député fédéral Dries Van Langenhove, et six autres membres étaient attendus ce mardi matin devant le tribunal correctionnel de Gand. Ils devaient répondre de faits de racisme, discrimination et négationnisme.

Dries Van Langenhove, qui a démissionné de son poste de député en février 2023 pour se consacrer à sa défense, et ses six coprévenus risquent jusqu’à un an de prison et plusieurs milliers d’euros d’amendes. S'ajoute aussi une prévention de détention d'armes à propos de la possession d'un spray poivré.

Les raisons du report ne sont pas encore connues. Plus d'informations à suivre.