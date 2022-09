« Le Procès », le cauchemar de Franz Kafka sur le grand plateau du Théâtre des Martyrs

Œuvre posthume, éditée pour la première fois en 1925, " Le procès " a été écrit dix ans plus tôt par Franz Kafka. L’auteur praguois retrace dans ces pages, les mésaventures de Joseph K., personnage arrêté sans raison et qui s’enfonce dans le dédale de la machine judiciaire.

Treize acteurs traversent les pages du roman inachevé. Cahier après cahier, le public assiste à la longue et lente descente aux enfers du personnage. La mise en scène d’Hélène Theunissen oscille entre le jeu et la narration. Les acteurs de Théâtre en Liberté endossent, tour à tour, le rôle de narrateur et accompagnent Joseph K. (Bernard Gahide) jusqu’à l'exécution finale – ne laissant aucune porte de sortie.

" Je ne voulais pas faire du procès une pièce de théâtre. Je voulais garder la construction romanesque. Tous les dialogues que vous avez entendus ce soir sont des dialogues écrits par Kafka. J’ai butiné les parties littéraires, les parties narratives et je les ai tricotés avec les dialogues existants. "

Hélène Theunissen au micro de François Caudron