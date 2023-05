Le procès du boxeur Nabil Messaoudi se déroulera en français

Le procès du boxeur professionnel Nabil Messaoudi devra se dérouler en français, a décidé vendredi le tribunal correctionnel de Bruxelles. Le dossier sera donc transmis à une chambre francophone du tribunal correctionnel, où il sera entendu ultérieurement.

Le jeune homme doit répondre - avec deux autres personnes, Yassine B.S.L. et sa sœur - d'enlèvement et tentative d'assassinat. Le trio aurait enlevé et agressé un homme de 28 ans. Les suspects avaient tous demandé un changement de langue afin d'être jugés en français.

Les versions diffèrent quant au mobile des faits. Les trois inculpés sont en tout cas tous poursuivis pour avoir forcé la victime à monter dans une voiture, le 31 mai 2022 à Bruxelles, puis pour l'avoir violemment frappée, avant de la laisser pour morte quelque part à Vilvorde.

Le lendemain, la sœur de Yassine B.S.L. a été interpellée et placée sous mandat d'arrêt. Un avis de recherche a été émis pour son frère le même jour, et Yassine B.S.L. s'est rendu lui-même à la police. Le 3 juin, il a également été placé sous mandat d'arrêt.

Il a ensuite pu bénéficier de la détention préventive sous la modalité du bracelet électronique. Un avis de recherche avait également été émis pour Nabil Messaoudi, la police le soupçonnant d'avoir pris la fuite au Royaume-Uni, où il vit et s'entraîne.

Il a finalement été arrêté à l'aéroport londonien d'Heathrow le 2 septembre, puis remis à la Belgique le 14 septembre. Il a ensuite été, lui aussi, placé sous surveillance électronique.

Nabil Messaoudi conteste les faits qui lui sont reprochés