Le procès des meurtriers présumés de « Jean la glace » débute aux assises de Liège

Le corps du glacier ambulant sera découvert 4 jours plus tard, à son domicile. Sur les 5 jeunes impliqués, seuls deux d'entre eux comparaissent devant les assises. Ce sont deux jeunes de 23 et 24 ans, dont un seul était majeur au moment des faits. Le second a fait l'objet d'un dessaisissement et n'a donc pas été traduit devant une juridiction pour mineurs, ce qui a été le cas des 3 autres jeunes de cette bande.

Devant les assises, les 2 jeunes liégeois devront répondre de vol avec circonstance aggravante de meurtre. Ce procès d'assises devrait durer entre 8 et 10 jours.