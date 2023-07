Le procès des époux Bac : l’affaire qui a ouvert la voie à la légalisation de la contraception en France

Ginette porte un handicap, une parésie, au niveau de son épaule et de son bras droit, dont elle ne peut pas se servir. Peut-être lié à l’utilisation des forceps à sa naissance. Ginette comme Claude, son futur mari, sont issus d’un milieu plutôt modeste, ouvrier. Quand ils se marient, Ginette est enceinte.

La petite famille s’agrandit et se porte bien dans un appartement de Saint Ouen. Après avoir donné naissance à un petit Christian en septembre 1948 et un petit Jacques en novembre 1949, Ginette Bac accouche de son troisième enfant, Solange en mai 1951. La grossesse de trop pour cette mère de famille. Délaissée par son mari qui passe son temps au travail, son quotidien pèse de plus en plus sur ses épaules. Elle ne fait plus le ménage, ou la lessive. L’appartement se transforme en taudis. Elle entasse les linges et les langes sales dans l’une des deux seules chambres de l’appartement, la pièce finit par être condamnée, par un gros buffet qui en bloque l’entrée. L’odeur qui s’en dégage est ignoble. Les enfants sont délaissés.

Les services sociaux se rendent alors à plusieurs reprises à leur domicile mais aucune décision n’est prise. Ginette accouche d’un quatrième enfant le 3 juillet 1952. La petite fille s’appelle Danièle, elle vient au monde avec un handicap, au niveau du bras, un peu comme sa mère mais en plus sévère, puisque la main de la petite est complètement tournée vers l’intérieur. Claude semble avoir pris la mesure du problème et on constate des signes d’amélioration. Mais peu de temps après, elle apprend qu’elle est enceinte une cinquième fois. C’en est trop pour cette mère de famille… C’est alors que le drame intervient le 24 février 1953 : la petite Danièle vomit entièrement le premier petit biberon de la journée. Elle meurt 2h30 plus tard, allongée dans son lit. Le couple Bac est arrêté et inculpé pour défaut de soins à l’enfant.