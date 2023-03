Le procès de Pinar Selek reprend en Turquie

La sociologue et écrivaine franco-turque Pinar Selek est de nouveau jugée à Istanbul ce 31 mars dans le cadre d’un procès qui dure depuis 25 ans. À ses yeux, son cas met en lumière la continuité du régime autoritaire en Turquie, bien antérieur à l’arrivée au pouvoir de Recep Tayyip Erdoğan.

En juillet 1998, la police d’Istanbul arrête Pinar Selek. On l’interroge sur ses recherches, qui portent alors sur la question kurde. On exige de la sociologue qu’elle livre les noms des personnes qu’elle a rencontrées. On l’accuse d’être liée aux combattants du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Elle refuse de parler, alors on la prive de sommeil. On lui déboîte le bras. Après des semaines en cellule, Pinar Selek apprend que la justice l’implique dans une explosion meurtrière au marché aux épices survenue le 9 juillet, deux jours avant son arrestation. Jusqu’alors, personne ne l’avait questionnée à ce sujet.

C’est le début de ce qu’elle compare à une "torture psychologique". Pinar Selek et ses avocats doivent prouver que la chercheuse n’a rien à voir avec l’explosion, que des experts imputent à une bouteille de gaz. L’accusation, elle, maintient la thèse d’un attentat et brandit un présumé complice qui incrimine la sociologue. Mais la justice ne tient aucune preuve. Pinar Selek est donc acquittée. Acquittée à quatre reprises, entre 2006 et 2014.

Il en faut moins pour clore un procès. Pourtant, après chaque verdict, le procureur fait appel et la Cour de cassation annule l’acquittement, ce qui relance sans cesse la machine judiciaire, aussi prévisible que lente. En juin 2022, après plus de sept ans d’attente, la haute magistrature annule le quatrième acquittement.