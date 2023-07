Le procès de Marie-Antoinette : comment le tribunal a fait condamner la reine à mort sans preuves tangibles

Accusée de trahison et de conspiration contre l’État quelques mois après l’exécution de son mari, l’ancien roi Louis XVI, Marie-Antoinette est jugée par un tribunal révolutionnaire aussi partial qu’expéditif. Car la toute jeune république Française, qui n’a pas fêté son premier anniversaire, est déjà dans la tourmente. Et rien de mieux qu’un bouc émissaire pour justifier ses errements auprès du peuple. Cet épisode du podcast Femmes coupables se penche sur l'analyse sociologique de ce procès qui a fait entrer la reine dans la légende.

À travers l’autrichienne comme on l’appelle, on juge l’ancienne reine, mais aussi la mère, puis la femme. Ce n’est pas Marie-Antoinette qu’on condamne, c’est le symbole : symbole d’un ancien régime évidemment, mais aussi celui de la déchéance morale et sexuelle des femmes. Car c’est bien les femmes qu’on juge aussi à travers elle.

L’ancienne reine n’était certainement pas une innocente. Mais, après son mari, il fallait un autre symbole à exécuter. Et pour cela, c’est à la femme qu’on a coupé la tête le 16 octobre 1793.

Cette exécution par guillotine était donc politique et illustre à la fois la nature arbitraire de la justice révolutionnaire et la misogynie autoritaire et institutionnelle d’une jeune République qui se cherche. Dans ce procès, qui incarne le basculement de la révolution dans la violence et la terreur, vont s’affronter la monarchie et la révolution, la société d’ordre et l’égalité, mais aussi les hommes contre une femme.

Un procès qui fera de la dernière reine de France, un mythe, un martyr ou un symbole maudit.

