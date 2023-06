Le procès de la Fraction armée rouge : quelle était l'implication de la journaliste Ulrike Meinhof ?

Au-delà des murs de la prison de Stammheim, deux visions s'affrontent, comme celles qui opposent le bloc Est et le bloc Ouest quelques années avant la chute du Mur de Berlin. Certains observateurs critiques qualifient ce procès de “vaste mascarade”, estimant que les accusés de la Fraction armée rouge sont condamnés d’avance par l’instance juridique. À l’inverse, d’autres voix dépeignent plutôt les accusés comme des faux jetons, à l’ego surdimensionné, dont le but principal est de se donner en spectacle au tribunal, en espérant, faire passer leur message extrémiste une dernière fois. Outre les grèves de la faim, les quatre accusés soupirent bruyamment, rient, grognent... et vont même jusqu’à insulter le juge Prinzing.

Comment et pourquoi Ulrike Meinhof, jeune journaliste couronnée de succès, s'est-elle engagée activement dans la lutte armée au nom de la révolution ? Que reproche-t-on vraiment à la bande à Baader, fondée le 14 mai 1970 ? Leur procès n'avait-il qu'une unique issue ? Dans L'Heure H, prenez place dans la salle d'audience des accusés pour revivre l'un des épisodes marquants de la guerre froide.