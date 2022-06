Le procès de la catastrophe ferroviaire de Morlanwelz s’est ouvert ce jeudi

Près de cinq ans après les faits, l'enjeu sera principalement de déterminer les responsabilités de ce drame qui a coûté la vie à deux ouvriers et en a blessé trois autres.

Le soir du 27 novembre 2017, des ouvriers d'Infrabel travaillaient à la réparation des voies suite à un accident survenu le matin même entre une voiture et un train à un passage à niveau. L'automotrice du train avait alors pris feu. Les ouvriers dépêchés sur place avaient opté pour le remorquage de train accidenté ; et c'est lors de ce remorquage, en pente, que le drame a eu lieu : les trois derniers wagons se sont détachés et sont redescendus à toute vitesse, fauchant par surprise le groupe d'ouvriers occupés sur les voies.

Les faits étant établis, l'enjeu aujourd’hui est donc de préciser les responsabilités.

Les deux sociétés (Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ; et la SNCB) sont-elles toutes les deux responsables de l'accident ? Ou seulement l'une d'entre elles ? C'est ce que le procès qui s'est ouvert au tribunal correctionnel de Charleroi tentera de déterminer.

Plusieurs enquêtes parallèles ont été menées dans ce dramatique dossier : celle d'Infrabel, de la SNCB, du SPF Mobilité et puis bien sûr celle de l'Auditorat du Travail, qui représentera d'ailleurs le parquet lors de ce procès.

Infrabel et la SNCB sont poursuivis pour homicides involontaires, coups et blessures involontaires, absence d'analyse du risque ainsi que défaut de prévoyance.

Ce jeudi matin, c'était au tour des plaidoiries des parties civiles ainsi que le réquisitoire du Ministère public.

Selon les parties civiles, Infrabel et la SNCB auraient dû prévoir que ce genre de situation pouvait se produire. "Dans un premier temps, commente Me Nathan Radelet, il y a un défaut technique mais qui, selon nous, si le personnel avait été correctement formé sur les mesures à prendre et l'analyse des risques, l'accident aurait pu être évité (malgré ce défaut technique)."

Du côté d'Infrabel, on réfute tout défaut de prévoyance. "Jamais la SNCB n'a attiré l'attention sur ce risque-là. Personne ne l'a envisagé, a déclaré Me Laurent Kennes. Le professionnel qui pouvait se rendre compte qu'il y avait bien un risque à la fois de désaccouplement et de défaillance du système de freinage automatique, c'était la SNCB ! Or, la SNCB n'a jamais alerté Infrabel sur ce danger là. Et Infrabel n'a pas pris la mesure de ce risque qui n'était jamais survenu auparavant."

Pour le Ministère public, il y a bien eu défaut de prévoyance et de précaution dans l'analyse du risque, qui aurait dû être faite; mais également dans la formation du personnel qui se trouvait sur place. Raison pour laquelle il a requis des amendes s'élevant à 30.000 euros contre Infrabel et 35.000 euros pour la SNCB.

Les avocats des deux prévenus (Infrabel et SNCB) plaideront durant l'après-midi de jeudi dans ce vaste dossier. Le procès, lui, se poursuivra encore demain, vendredi.