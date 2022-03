Le procès de Jan Fabre pour harcèlement sexuel débute en l'absence de l'artiste

La recherche pointait que les secteurs culturel et médiatique étaient extrêmement vulnérables à des cas de harcèlement (sexuel) et d'abus de pouvoir, en raison notamment de la compétitivité qui y règne, de l'importance des contacts informels et de l'apparence physique, des relations de pouvoir et de l'influence de figures (dirigeantes) charismatiques. Au sein de ces secteurs, la danse apparaissait comme très vulnérable aux potentielles violences sexuelles. "Une zone grise subsiste entre ce qui est acceptable et inacceptable, les frontières peuvent être difficiles à voir mais dans cette affaire, ce n'est pas compliqué au vu du grand nombre de faits et de leur gravité", a plaidé Me Mussche.

L'avocate a aussi pointé la difficulté de dénoncer des comportements de harcèlement, sexuel ou non, dans ce secteur. "Les victimes refoulent ou nient souvent les faits", a-t-elle exposé. "Elles craignent les représailles car les faits sont difficiles à prouver physiquement et les cadres peuvent facilement riposter. Les procédures de sélection pour des rôles sont extrêmement informelles, il y a surtout du travail temporaire, en tant qu'indépendant... La crainte de dommages pour la carrière est réelle."

Le manque de points de confiance pour rapporter ce genre de violences est également un problème, a poursuivi Me Mussche. "La distance avec les personnes que l'on dénonce est souvent faible", a estimé l'avocate des parties civiles.

Vendredi prochain, le 1er avril, sera dédié à la plaidoirie de la défense. M. Fabre devrait en principe être présent cette fois et prendre la parole. Pour cette première journée d'audience, il est représenté par ses avocats.

Jan Fabre nie toutes les préventions à sa charge.