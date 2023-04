Le procès d’Evegueni Roïzman, dernier acte de l’étouffement de l’opposition à Vladimir Poutine en Russie

T-shirt blanc et jeans bleu, Evgueni Roïzman comparaît dans la petite salle d’un tribunal d’Ekaterinbourg. Un procès comme il y en a eu des dizaines ces derniers mois et dernières années. Les charges retenues contre le prévenu : avoir "discrédité" l’armée en critiquant l’offensive russe en Ukraine.

Evgueni Roïzman était la dernière figure de proue de l’opposition politique en liberté en Russie. Sa condamnation est très probable, selon les spécialistes du système russe. S’il est emprisonné, la dernière voix critique du Kremlin dans le pays sera réduite au silence.

Liberté de ton

Son bras de fer avec Moscou ne date pas d’hier. Il est l’ancien maire d’Ekaterinbourg, ville d’un million et demi d’habitants en Sibérie. De 2013 à 2018, il se fait remarquer en luttant sans ménagement contre le trafic de drogue et la toxicomanie dans sa ville. Mais il est empêché de se présenter pour un second mandat. Sa liberté de ton à l’égard du Kremlin lui vaut des ennuis. Sur les réseaux sociaux, il relaie les messages du militant anticorruption Alexei Navalny et critique ouvertement le pouvoir.

Lorsque le Kremlin envoie les troupes russes en Ukraine début 2022, Evgueni Roïzman évoque une "invasion de l’Ukraine", et non une "opération militaire spéciale", comme l’impose le Kremlin. Il est d’abord condamné à des amendes pour avoir "discrédité" l’armée.

Mais un nouveau dossier est ouvert l’été dernier sur base d’une vidéo publiée sur la plateforme YouTube. Au cours de l’audience de ce mercredi, il a répondu "non" à la question de savoir s’il reconnaissait sa culpabilité dans cette affaire. L’ancien maire risque trois années de prison.

Assassinés, emprisonnés ou exilés

En deux décennies, le président Vladimir Poutine a progressivement étouffé toute possibilité de critiquer son pouvoir, que ce soit par les médias, les organisations non gouvernementales ou l’opposition politique. La liberté de parole instaurée après la chute du régime soviétique n’existe plus.

Les opposants au maître du Kremlin ont disparu du paysage les uns après les autres : soit ils ont été assassinés, soit ils sont en prison, soit ils se sont exilés.

Empoisonnements

Boris Nemtsov, par exemple, ancien vice-Premier ministre, s’était opposé en 2014 à l’annexion de la Crimée ukrainienne. Moins d’un an plus tard, il a été abattu à proximité du Kremlin par un commando tchétchène.

Plusieurs opposants ont subi des tentatives d’empoisonnement. Le plus connu est certainement le militant Alexeï Navalny. Il a survécu à une dose de Novichok, un agent neurotoxique. Après une convalescence en Allemagne, il est retourné en Russie, où il a été immédiatement arrêté et condamné.

Nouvelles accusations contre Navalny