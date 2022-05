Le problème du CD&V est plus profond qu'une question de président, selon Annelies Verlinden

La ministre CD&V de l'Intérieur, Annelies Verlinden, a estimé que le problème de son parti était bien plus fondamental qu'une question de personnalité à la présidence. Intervenant dans l'émission De Zevende Dag (VRT), elle a estimé que le parti "avance bien ses positions", mais doit "mieux le raconter", dans le cadre d'une histoire "plus large". À l'issue d'un sondage aux résultats catastrophiques pour son parti (8,7% d'intentions de vote en Flandre), le président du CD&V, Joachim Coens, a annoncé en fin de semaine qu'il jetait l'éponge.

Des élections anticipées doivent permettre de lui trouver un successeur, Sammy Mahdi étant déjà sur les rangs.

Le président a agi très courageusement, a estimé Annelies Verlinden. "Il a pensé et agi dans l'intérêt du parti et a fait preuve de responsabilité", a-t-elle ajouté. En analogie au football, "on regarde les résultats de l'équipe, mais on désigne en premier lieu l'entraineur, précisément le rôle que Joachim a adopté." La personnalité de cet entraineur n'est pas à remettre en question, a estimé la ministre, qui pense plutôt à un manque de narration.