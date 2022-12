Премія "Відважному українському народу" | Le Prix Sakharov au peuple ukrainien

У середу Європарламент офіційно присудив премію Сахарова "мужньому українському народу".

Під час церемонії в режимі відеоконференції виступив президент України Володимир Зеленський.

Цю премію (вручення в жовтні) особисто отримали троє українських діячів. Це юрист і правозахисниця Олександра Матвійчук. Вона очолює Центр громадянських свобод (CCL), один з лауреатів Нобелівської премії миру. Також були присутні мер Мелітополя (південний схід України) Іван Федоров та Юлія Паєвська, засновниця медичної евакуації "Ангели Тайра".

Премія Сахарова, в рамках якої виділяється 50 000 євро, щороку присуджується людям або організаціям, які віддані справі захисту прав людини та основних свобод. "Європейський меседж чіткий: ми з Україною", – сказала голова парламенту Роберта Мецола. "Український народ веде не лише війну за незалежність, а й війну цінностей, тих цінностей, які є основою нашого способу життя в Європейському Союзі і які ми тривалий час сприймали як належне. час, день за днем ".

Минулого року премію Сахарова отримав ув'язнений російський опонент Олексій Навальний. Президент Метсола в середу повторив заклик ЄС до негайного та безумовного звільнення.

Зі свого боку, Володимир Зеленський закликав створити "якнайшвидше" спеціальний міжнародний трибунал для притягнення до відповідальності найвищих посадових осіб російської війни в Україні. Наприкінці листопада Єврокомісія запропонувала працювати над створенням такого спецсуду, про що вже неодноразово вимагали президент України та країни Балтії.

Un prix pour " le courageux peuple ukrainien "

Le Parlement européen a remis officiellement ce mercredi le prix Sakharov au "courageux peuple ukrainien".

Lors de la cérémonie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pris la parole par visioconférence.

Trois personnalités ukrainiennes ont reçu ce prix (attribué en octobre) en mains propres. Il s’agit de l’avocate et activiste des droits de l'homme Oleksandra Matviitchouk. Elle préside le Centre pour les libertés civiles (CCL), co-lauréat du Nobel de la paix. Le bourgmestre de Melitopol (sud-est de l'Ukraine), Ivan Fedorov, était présent également, de même que Yulia Pajevska, fondatrice de l'unité médicale d'évacuation "Angels of Taira".

Doté de 50.000 euros, le prix Sakharov met à l'honneur chaque année des personnes ou des organisations engagées dans la défense des droits humains et des libertés fondamentales. "Le message de l'Europe est clair: nous sommes avec l'Ukraine", a souligné la présidente du Parlement, Roberta Metsola. "Le peuple ukrainien ne livre pas seulement une guerre d'indépendance, mais aussi une guerre de valeurs, ces valeurs qui sont la base de notre mode de vie dans l'Union européenne et que nous avons pu longtemps considérer comme acquises, au jour le jour".

L’an dernier, le prix Sakharov avait récompensé l'opposant russe incarcéré Alexeï Navalny. La présidente Metsola a réitéré mercredi les appels de l'UE à une libération immédiate et sans conditions.

De son côté, Volodymyr Zelensky a réclamé la mise en place "le plus rapidement possible" d'un tribunal internationale spécial pour traduire en justice les plus hauts responsables de la guerre russe en Ukraine. Fin novembre, la Commission européenne avait proposé de travailler à la création d'un tel tribunal spécial, déjà réclamée à plusieurs reprises par le président ukrainien et les États baltes.