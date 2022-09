Le Prix Première du Roman Graphique 2022 décerné à Jean-Louis Tripp pour "Le petit frère"

Le jury a tenu à récompenser une œuvre qui, à travers le partage de la part la plus intime d’un homme, parvient à toucher l’universel.

Le deuil que raconte JeanLouis Tripp, la perte de son petit frère, a profondément ému nos six juré.e.s : l’un confiant qu’une période de retrait lui a été nécessaire avant de poursuivre ses lectures, un autre s’est dit chaviré, quand une autre encore a retenu les silences parcourant cette œuvre.

JeanLouis Tripp raconte au plus près de lui et de ses proches. Il le fait avec délicatesse et précision, sans pathos mais sans concession, et c’est ainsi qu’il communie avec toutes celles et tous ceux qui l’ont lu : il leur a parlé de leur propre histoire aussi, une histoire de vie avec la mort. Une histoire de présence malgré l’absence.