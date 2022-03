Le Prix Première 2022 est attribué à Mario Alonso pour « Watergang » !

" Je rêve. Je suis connu dans le monde entier sous le nom de Jan De Vaart, écrivain né à Middelbourg, de père inconnu et de mère incertaine. Mais pour l’instant, au village, tout le monde m’appelle Paul. Paul De Vaart, et je n’ai rien d’un rêveur. Je sais

ce que je veux.

Middelbourg ne convenait plus à mon père. Moi, en revanche, je ne fais qu’un avec ce lieu. Et ce pays de marais me le rend bien. Il m’offre l’espace dont j’ai besoin pour m’échapper dans la nature. Ce paysage et moi, nous nous ressemblons. Calme,

infini, gagné sur la mer et en sursis.

Ma mère a repris son nom de jeune fille quand mon père est parti. Ma soeur et moi aussi, du coup. Le bébé de ma soeur, on ne sait pas encore le nom qu’il portera. Quand il sera là, je vais lui apprendre à dire Paul et d’autres choses encore auxquelles sa mère ne pensera pas. Comme courir. Tenir la longueur c’est important, les écrivains ont ce don. Et ils peuvent dire merde et connard, s’ils le veulent. C’est comme ça les écrivains. Attendez que j’aie treize ans."