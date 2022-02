Le prix Polar Music honore Iggy Pop

Les organisateurs saluent aussi l’influence qu’Iggy Pop a eue sur la scène punk et des groupes tels que les "Sex Pistols, les Ramones, Blondie, Siouxsie and the Banshees, Joy Division et Nick Cave".

Le Polar Music Prize honore chaque année – depuis 1992 – deux lauréats. Côté musique classique, c’est l’Ensemble intercontemporain (EIC) qui recevra la récompense cette année.

Parmi les anciens lauréats : Paul McCartney, Elton John, Bruce Spingsteen, Joni Mitchell, Led Zeppelin et Björk.