Le prix Nobel de Médecine attribué au paléogénéticien suédois Svante Pääbo

Les prix Nobel sont dotés de la coquette somme de dix millions de couronnes par catégorie (environ 900.000 euros au cours actuel), et d’une médaille en or de 18 carats. Mais le Nobel de la paix et journaliste russe Dmitri Mouratov a réussi à transformer l’or en fortune, au profit des enfants ukrainiens. En juin, la médaille de 196 grammes reçue par le colauréat 2021 s’est envolée à 103,5 millions de dollars, déboursés par un philanthrope anonyme et reversés à un programme de l’Unicef. Soit 21 fois plus que le record précédent.