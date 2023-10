Le prix Nobel de la Paix attribué à la militante iranienne Narges Mohammadi

Le Prix Nobel de la Paix a été décerné ce vendredi à Oslo, en Norvège. De figures liées au conflit en Ukraine jusqu’à la défense des droits des femmes en Iran, les candidatures étaient nombreuses (351 cette année, soit 259 individus et 92 organisations).

Il a finalement été attribué à Narges Mohammadi, journaliste et militante iranienne des droits de l'homme emprisonnée à Téhéran, a annoncé le comité Nobel norvégien.

Celle-ci a été arrêtée après avoir pris part au soulèvement "Femme, Vie, Liberté". Ce mouvement a dénoncé la situation des femmes en Iran après la mort de Mahsa Amini, une jeune femme arrêtée à Téhéran pour n'avoir pas porté son voile correctement.

La militante et journaliste de 51 ans est récompensée "pour son combat contre l'oppression des femmes en Iran et sa lutte pour la promotion des droits humains et la liberté pour tous", a déclaré la présidente du comité Nobel norvégien, Berit Reiss-Andersen en ajoutant "espérer" sa libération.

Pour rappel, des milliers de personnes à travers le monde (parlementaires et ministres de tous les pays, anciens lauréats, certains professeurs d'université...) sont habilitées à proposer une candidature avant la date-limite du 31 janvier.

Les cinq membres du comité Nobel peuvent également le faire lors de leur première réunion en début d'année.