Le Prix Nobel de la paix Ales Bialiatski condamné à 10 ans de prison en Biélorussie

Le Prix Nobel de la paix 2022, le biélorusse Ales Bialiatski, a été condamné ce vendredi à 10 ans de prison, par un tribunal de Minsk, annonce l’agence TASS. Son procès avait débuté le 5 janvier dernier.

Dans un communiqué, l'organisation Viasna précise que deux coaccusés d'Ales Bialiatski, emprisonnés et jugés à ses côtés, Valentin Stefanovitch et Vladimir Labkovitch, ont eux été condamnés respectivement à neuf et sept ans de prison.

Agé de 60 ans, Ales Bialiatski et ses compagnons ont été emprisonnés après les manifestations massives de 2020 contre le régime suite à la victoire autoproclamée à l’élection présidentielle d’Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994.