Le Prix Musiq3 du public : votez pour votre candidat préféré !

Musiq3 vous propose d’élire votre chanteuse ou chanteur finaliste favori. L’heureux gagnant remportera un prix de 2500€ ainsi que l’occasion de se produire lors du Festival Musiq3 le samedi 1er juillet à 16h. Retrouvez toutes les informations sur le Concours Reine Elisabeth Comme chaque année, vous avez l’opportunité de voter ci-dessus pour votre lauréat favori et de lui offrir le Prix Musiq3 du public. Cette année, les votes seront ouverts dès 20h ce samedi 3 juin. Comment voter ? Une seule et unique façon (Ouverture des votes le samedi 3 juin à 20h) - Via l’outil de vote ci-dessus à partir de 20h - Par SMS, envoyez le n° du candidat au 6020 (0,50€ le message envoyé)* *Le numéro du candidat dépend de son ordre de passage lors de la finale.

Ne manquez pas cette ultime soirée de finale, à suivre en direct en radio sur Musiq3 en compagnie de Camille De Rijck, Céline Scheen et leur invité, le ténor, metteur en scène, et chef d’orchestre britannique Laurence Dale, et en télévision sur La Trois avec Caroline Veyt, Patrick Leterme et leur invitée, la soprano belge Anne-Catherine Gillet.