Le Prix Musiq3 du public : ce samedi 4 juin, votez pour votre candidat préféré !

Musiq3 vous propose d’élire votre pianiste finaliste favori. L’heureux gagnant remportera un prix de 2500€ ainsi que l’occasion de se produire lors du Festival Musiq3 le dimanche 26 juin à 14h30. Retrouvez toutes les informations sur le Concours Reine Elisabeth Comme chaque année, vous avez l’opportunité de voter ci-dessus pour votre lauréat favori et de lui offrir le Prix Musiq3 du public. Cette année, les votes seront ouverts dès 19h50 ce samedi 4 juin. Comment voter ? Une seule et unique façon (Ouverture des votes le samedi 4 juin à 19h50) - Via l’outil de vote ci-dessus à partir de 19h50 - Par SMS, envoyez le n° du candidat au 6020 (0,50€ le message envoyé)* *Le numéro du candidat dépend de son ordre de passage lors de la finale.

Ne manquez pas cette ultime soirée de finale, à suivre en direct en radio sur Musiq3 en compagnie de Cécile Poss et Pierre Solot, et en télévision sur La Trois avec Caroline Veyt et Patrick Leterme.