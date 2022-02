Le prix médian des maisons à Bruxelles approche des 500.000 euros

Les communes du nord affichent toujours des prix moins chers que celles du sud, avec une frontière médiane formée par celles qui longent le canal de Bruxelles (Forest, Bruxelles-Ville, Saint-Josse-ten-Noode et Schaerbeek). L’augmentation concerne quasiment toutes les entités locales. Les hausses les plus importantes sont constatées à Saint-Josse-ten-Noode, avec un prix de vente qui monte de 29,5% et un prix médian de 405.000 euros, puis à Jette, avec respectivement 21,2% et 394.000 euros.

Toutes les communes bruxelloises ont des prix médians supérieurs à la médiane nationale. Les plus chères restent Ixelles, Woluwe-Saint-Pierre et Uccle, avec un maximum à 690.000 euros emporté cette fois par Ixelles. Les prix médians les plus bas tournent eux autour des 330.000 euros à Anderlecht et Molenbeek-Sain-Jean. "Les communes du nord s’approchent petit à petit du prix médian de 400.000 euros", a commenté Valery Colard, notaire à Bruxelles.