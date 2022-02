Le prix médian des maisons a augmenté de 7,6% dans le Brabant wallon en 2021

L’activité immobilière a enregistré une hausse de 9,2% l’an dernier dans le Brabant wallon, a indiqué lundi la Fédération des notaires. Aux niveaux national et wallon, l’augmentation est de 14,3%.

Le prix médian des maisons – les villas n’ont pas été prises en compte – s’est établi en 2021 dans le Brabant wallon à 355.000 euros, soit une hausse de 7,6% en un an et de 22,4% en cinq ans.

C’est la première fois que le prix médian dépasse les 350.000 euros et cette hausse est la plus forte depuis 2017.

En Flandre, le prix médian des maisons a augmenté de 7,1% (300.000 euros), à Bruxelles de 5,2% (462.750 euros) et en Wallonie de 6,1% (192.000 euros).

Un effet "télétravail" et de "rattrapage"

Le prix médian des maisons varie selon les communes du Brabant wallon. En 2021, il était ainsi de 225.000 euros à Rebecq (en baisse de 13,5% en un an) et de 507.500 euros à Lasne (en baisse de 13,6%). Des augmentations de plus de 19% sont enregistrées à Braine-l’Alleud, de 24,1% à La Hulpe, de 25,6% à Chaumont-Gistoux…

Au sein de certaines communes, le marché est aussi très hétérogène avec, par exemple à Lasne, 25% des maisons vendues en 2021 à plus de 763.000 euros.

Les prix sont également à la hausse dans les communes de l’est de la province (+ 31,9% à Beauvechain, + 16,7% à Orp-Jauche, + 12,6% à Ramillies), confirmant selon les notaires un engouement des acheteurs pour la campagne et un effet "télétravail".

Plus globalement, l’augmentation de l’activité immobilière en Brabant wallon s’explique aussi par un effet de "rattrapage" par rapport à l’année 2020. "La crise du coronavirus et les confinements que cela a entraînés ont eu un effet sur tout le marché. L’activité immobilière est en fait stable par rapport à 2019", explique Emmanuel Estienne, notaire et président de la Commission immobilière du Brabant wallon.

Par ailleurs, le Brabant wallon a été la province belge où la flambée du nombre de transactions immobilières a été la moins forte en 2021. "On constate que l’offre est vraiment faible par rapport à la demande. Beaucoup d’agents immobiliers n’ont plus rien à vendre", constate Emmanuel Estienne.

Autre augmentation importante dans le Brabant wallon, le prix des terrains à bâtir, avec plus 8,6% par rapport à 2020. Le prix médian d’un terrain y est de 163.500 euros, soit le prix moyen d’une maison dans certaines provinces du pays, comme le Hainaut.