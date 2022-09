Le Prix littéraire des Grenades est de retour

1. Description des prix

Prix Grenades-Scam – 1000 €

Roman Graphique (fiction / essai)

Prix coup de cœur de la marraine – 750 €

Roman Graphique (fiction / essai)

2. Autrices admissibles

Pour être admissibles, les autrices doivent avoir publié leur ouvrage en FWB et répondre à l’un des deux critères suivants :

- être nées en Wallonie ou à Bruxelles, qu’elles y habitent encore ou non

- être nées ailleurs mais doivent habiter en Wallonie ou à Bruxelles.

Un ouvrage co-écrit avec un homme est également éligible.

3. Œuvres admissibles

Pour le Prix du Jury :

Les ouvrages écrits en français, parus et à paraître entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2022 chez un·e éditeur·ice agréé·e, chez un·e éditeur·ice non agréé·e ou encore, à compte d’autrice.

Pour le Prix de la marraine :

Les ouvrages écrits en français, parus et à paraître entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2022 chez un·e éditeur·ice agréé·e, chez un·e éditeur·ice non agréé·e ou encore, à compte d’autrice.

4. Pré-sélection

Les Grenades procèderont à une pré-sélection de 10 ouvrages.

La recherche des ouvrages admissibles s’effectue à partir des sources suivantes :

- catalogues de nouveautés des éditeur·ices

- catalogue des librairies et des groupements de libraires

- répertoires de la FWB

- articles de presse

- les éditeur·ices et autrices sont encouragé·es à nous informer de la (pré) parution d’ouvrages admissibles non recensés dans la recherche, par mail à l’adresse prixlitterairegrenades@gmail.com – objet : Ouvrage admissible, avant le 30 septembre 2022 inclus.

5. Composition du jury et responsabilités

Composition :

Prix Grenades :

Deux personnes du public seront sélectionnées sur base d’une lettre de motivation à envoyer avant le 30 septembre 2022 inclus par mail à l’adresse prixlitterairegrenades@gmail.com – objet : Candidature jury. Les candidat.es devront avoir minimum 18 ans, n’auront pas écrit d’ouvrage pouvant entrer dans la sélection des œuvres admissibles, devront s’engager à participer aux deux réunions de délibération des juré.es ainsi qu’à proposer un ouvrage pouvant rejoindre la sélection.

Deux suppléant·es seront également sélectionné.es pour pallier une éventuelle défection de juré·es.

Une à deux personne(s) membre(s) de chaque institution partenaire :

La SCAM, RTBF culture et Les Grenades.

La composition du jury est faite en s’assurant d’une représentativité équilibrée femme/ homme

Prix de la Marraine : Lisette Lombé Responsabilités des juré·es :

Pré-sélection : Le·a juré·e devra préparer une proposition d’un ouvrage pouvant être retenu pour la pré-selection. Cette liste sera remise aux Grenades une semaine avant la définition de la liste établissant les 10 ouvrages sélectionnés.

Sélection : Le·a juré·e doit lire tous les ouvrages qui lui sont transmis. La période de lecture des juré·es va d’octobre à décembre. Pour chaque livre reçu et lu, le·a juré·e doit compléter une fiche de lecture suivant les critères d’évaluation.

Pour le prix de la marraine, la liste des ouvrages admissibles lui sera transmise, la marraine en sélectionnera 10 retenant son attention et bénéficiera de la même période de lecture que pré-citée.

Critères d’évaluation :

Le récit sera jugé sur la place qu’il laisse aux femmes, à la question du genre et de l’orientation sexuelle, sur l’originalité, et reflétera donc la diversité. Le récit pourra donc proposer de nouveaux rôles modèles féminin que ceux généralement attendus de par nos biais sociétaux (ex : personnages aux professions genrées, arc narratif évoluant sur des réflexions des personnages attendues de par leur genre…), dans, par exemple, des domaines où les femmes sont minoritaires. Le récit sera jugé sur la qualité de l’écriture, l’émotion suscitée et l’accessibilité du propos. Le récit sera jugé sur le développement original et documenté de la thématique abordée



Calendrier :

30 septembre 2022 : deadline référencement ouvrages, réception des titres et candidature juré·es.

Octobre 2022 : pré-sélection définitive des 10 ouvrages

Décembre 2022 : réunions des juré·es

Janvier 2023 : remise des prix.

