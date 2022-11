Le Prix Goncourt 2022 va à Brigitte Giraud pour "Vivre vite", et le Renaudot est attribué à Simon Liberati pour "Performance"

Le jury du Goncourt est composé de 7 hommes et 3 femmes, qui sont nommés à vie, et choisis par leurs pairs : aujourd'hui, il est composé de Françoise Chandernagor, Tahar Ben Jelloun, Patrick Rambaud, Pierre Assouline, Philippe Claudel, Paule Constant, Eric-Emmanuel Schmitt, Camille Laurens et Pascal Bruckner.

Selon le site officiel de l'Académie, il y a 3 sélections, 15 noms, puis 8 noms, puis 4 noms – entre début septembre et fin octobre. Et le Prix Goncourt est attribué début novembre. Le vote est oral. Au cours des dix premiers tours, le prix ne peut être attribué qu’à la majorité absolue. Du onzième au treizième tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité, la voix du président compte double au quatorzième tour. Symboliquement, le lauréat recevra un chèque de 10 euros, mais la renommée du prix fera grimper naturellement les ventes de l'ouvrage primé.