Le prix Franqui 2022 en sciences humaines revient à Veerle Rots, professeure à l'ULiège

Cette année, le Prix Francqui en Sciences Humaines est attribué à la Professeure Veerle Rots, Maître de Recherches du FNRS (Fonds de la Recherche Scientifique) à l'Université de Liège.

Ce prix est décerné à la louvaniste Veerle Rots pour son analyse pionnière des outils en pierre préhistoriques. Pendant des années, la Professeure Rots s'est attachée à comprendre la vie humaine grâce aux traces conservées sur ces outils. Sa recherche ouvre la porte au monde mystérieux d'il y a 250.000 ans et démontre que le Néandertalien était bien plus ingénieux qu'on ne le pensait. "Ils étaient déjà capables de fabriquer des outils complexes", étaye-t-elle.

De plus, il semble que le Néandertalien n'était peut-être pas si différent des premiers hommes modernes. Dans son laboratoire de recherche, le TraceoLab, Veerle Rots a développé la plus grande collection de pièces au monde et a également mis en place un cadre analytique solide : " Grâce à une analyse au microscope des outils en pierre, explique la professeure lauréate, nous avons étudié les traces invisibles de la vie humaine à l'époque préhistorique. Les marques d'usure sur les pierres nous permettent d’identifier quelle technologie était utilisée et quels matériaux étaient employés, même s’il ne reste plus de matière organique. Par exemple, au cours de mes recherches, je me suis concentrée sur les techniques de chasse pour déterminer - sans matière organique - à partir de quand les armes de chasse ont été lancées à distance, comme avec un propulseur de sagaie ou un arc. Les techniques utilisées nous donnent également de nouvelles indications sur l'organisation sociale des Hommes au Paléolithique. Il est très intéressant de constater que, grâce à ce type d’analyse microscopique, nous pouvons non seulement découvrir des informations sur les technologies préhistoriques et les stratégies d'approvisionnement en nourriture, mais aussi sur la fonction d'un site, l'organisation des activités et la complexité du comportement humain". Ce modèle d’analyse détaillé est reconnu au niveau international et est utilisé par de nombreux jeunes scientifiques.