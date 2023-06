Le prix est devenu le premier critère de choix d'un achat

Les marques sont en quelque sorte en soldes. C'est normal : avec le retour de l'inflation, les consommateurs se sont mis à privilégier les produits et les services les moins chers. N'est-ce pas là un danger pour la notion même de marque ? A priori, sa fonction est de permettre d'être rapidement identifiée et différenciée par le consommateur via une valeur ajoutée par rapport aux marques de distributeur, par exemple. Et c'est, selon certains experts en marketing, un véritable électrochoc. Car les marques qui essaient de se différencier par des valeurs ou des engagements sont moins audibles que par le passé.

Face au rouleau compresseur de la baisse du pouvoir d'achat, les plus négatifs diront qu'on est en train de créer une société sans projet collectif, où chacun veut juste trouver la bonne affaire et ne pas se faire gruger par une société qu'il estime injuste et prédatrice. Et puis d'autres, plus optimistes, diront que la "discountisation" de notre société a réintroduit le plaisir de consommer.

D'autres pensent aussi que ce phénomène de discountisation de nos sociétés va durer et qu'il n'est pas lié seulement au retour de l'inflation. Et, par ailleurs, les plus pessimistes pourraient se dire que la discountisation de notre société montre clairement que la classe moyenne est en train de se déliter. Ils pourraient presque ajouter que ce n'est rien d'autre que la reconnaissance du déclassement de la classe moyenne et sans doute même d'une paupérisation croissante d'une partie de la population. Les plus optimistes diront que la discountisation, c'est l'une des réponses aux deux grands défis de notre époque : l'inflation et la lutte contre le réchauffement climatique.