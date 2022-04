En effet, dans la foulée, il demande à John Silva, un de leurs managers, combien chaque membre du groupe touche par concert lors de la tournée "In Utero", où les prix des tickets, très raisonnables, aux alentours de 20 dollars. Et là, il apprend que, même s’il ne vide pas le portefeuille dans fans, lorsqu’il joue devant 10.000 personnes, Kurt touche environ 10.000 dollars par prestation. Il réalise donc, ce jour-là, que même si Nirvana n’est pas Madonna, le temps des galères et des concerts payés en bière est loin derrière lui…