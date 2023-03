Le prix du sucre blanc au plus haut depuis 10 ans

"La production indienne devrait être inférieure à 33 millions de tonnes cette année", précise-t-il. La Thaïlande, troisième plus grand exportateur de sucre au monde, devrait aussi voir son niveau de production diminuer. La production européenne devrait quant à elle à nouveau être réduite cette année. Et en Chine, la production de sucre cette saison pourrait être la plus faible depuis six ans "en raison des mauvaises conditions de cultures", ajoute Scoville.

S’agissant des métaux, le prix de l’or s’est maintenu à un niveau élevé au fil de la semaine sans parvenir à mettre clairement derrière lui le cap symbolique de 2000 dollars l’once, disputant au dollar le statut de valeur refuge dans un marché inquiet. Enfin, le cours du cuivre terminait la semaine en hausse, en raison de l’épuisement des stocks qui resserre le marché et des attentes de reprise économique de la Chine. Le métal devrait également profiter d’un processus croissant d’électrification.