Le prix du pain bientôt à 5 euros ?

Même si les coûts explosent, difficile voire impossible pour ce professionnel de tous les répercuter dans le prix du pain. "Le pain est un produit d’appel, un produit de base" explique Renauld Arnould. "On va augmenter le prix du pain étape par étape, dans un premier temps de 10 centimes".

Doit-on du coup s’attendre à trouver d’ici quelques semaines, quelques mois des pains à cinq euros ? Sur ce point, le président de la fédération francophone de la boulangerie n’est pas aussi catégorique. "Je conseille aux boulangers de bien calculer leurs coûts et s’il faut, de répercuter suffisamment tôt ces hausses sur le prix du pain. Mais surtout ce qu’on demande, c’est de l’aide. On souhaite que nos entreprises puissent bénéficier du tarif social pour l’énergie, ni plus, ni moins". La fédération de la boulangerie a rencontré en ce sens le ministre Willy Borsus, mais une telle aide doit passer par un accord européen. Une réunion a eu lieu ce week-end. Les boulangers attendent maintenant un retour.