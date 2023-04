Le prix du mazout en baisse, les consommateurs remplissent leurs cuves

Le prix du mazout est en baisse : 85 centimes, c’est son niveau le plus bas depuis un an. Cet hiver, le prix du mazout culminait encore à plus de 1,50 euro. Et même si les beaux jours arrivent, de plus en plus de consommateurs en profitent pour remplir leurs cuves, notamment dans le Hainaut.

Pour Olivier Neirynck, directeur technique de Brafco, la fédération belge des négociants en combustibles et carburants, cette baisse s’explique par l’apaisement de la panique sur les marchés pétroliers : "L’effet panique date du mois de mars 2022, après l’invasion de l’Ukraine. À l’époque, il y a eu une flambée des prix. Aujourd’hui, c’est retombé comme neige au soleil. Le renforcement de l’euro par rapport au dollar y est aussi pour quelque chose. Puisque tous les produits pétroliers sont négociés en dollars, c’est tout bénéfique pour la zone euro". Olivier Neirynck pointe aussi un troisième élément : la reprise économique n’est pas aussi importante que ce qu’on attendait. Cela stabilise le principe de l’offre et de la demande.

Olivier Neirynck donne aussi un conseil : "Personne n’a une boule de cristal. Il est vrai que les prix actuels sont intéressants mais il pourrait encore y avoir une diminution. Cela ne sert à rien de se précipiter."