Le prix du journalisme radio - Ecoutez les 5 reportages sélectionnés

Le 15 août 2022, les derniers soldats de la Force Barkhane au Mali ont quitté la PfOD, la Plateforme Opérationnelle Désert de Gao, avant sa rétrocession au FAMa les Forces Armées Maliennes, mettant un terme à près de 10 ans de présence de l’armée française au Mali.

Le dernier convoi logistique, composé d’une centaine de semi-remorques civiles et d’une trentaine de porte-engins, prend la direction de Niamey au Niger.Encadrés par des véhicules blindés, il s’étire sur une vingtaine de kilomètres. Le désengagement se fait aussi par voie aérienne. Sur la piste de la PfOD de Gao, A400M, C130 et CASA se relaient pour évacuer personnels et matériels.