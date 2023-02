Le prix du gaz européen passe sous la barre des 50 euros le mégawattheure, une bonne nouvelle pour les contrats variables ?

Le prix du gaz européen pour livraison le mois suivant est passé ce vendredi matin sous la barre symbolique des 50 euros par mégawattheure sur le marché d’Amsterdam, la référence en Europe.

Au plus fort de la crise énergétique, fin août 2022, ce prix sur les marchés de gros était monté à près de 350 euros par mégawattheure. Mais depuis lors, les prix n’ont cessé de baisser suite notamment aux différentes actions de l’Europe pour se constituer des stocks et diversifier ses sources d’approvisionnement (notamment via le gaz liquide), ainsi qu’aux températures clémentes.

Cette baisse a déjà commencé à se marquer sur les contrats variables et elle continuera à le faire rapidement sur les variables mensuels, dont les tarifs sont adaptés chaque mois en fonction des prix sur le marché.

Toutefois, les prix pourraient encore augmenter en cas de chute des températures à la fin de l’hiver ou si l’approvisionnement devait faiblir. La concurrence avec l’Asie pour le gaz naturel liquéfié constitue également un risque, selon les observateurs.