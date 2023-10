Le prix du gaz bondit de 15%, le pétrole de 5%, après l'offensive du Hamas contre Israël

Les cours du pétrole et du gaz s'envolaient lundi après l'offensive surprise ce week-end du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël, le marché redoutant une escalade de la situation géopolitique et des perturbations de l'approvisionnement venant d'Iran et transitant par ce pays.

Vers 15H00 GMT (17H00 à Bruxelles), le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en décembre, prenait 3,95% à 87,92 dollars. Celui de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en novembre était en hausse de 4,23% à 86,29 dollars.

Les deux références mondiales de l'or noir ont même brièvement grimpé de plus de 5%, le Brent atteignant 89,00 dollars le baril.

De son côté, le prix du gaz bondissait lui aussi. Le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, grimpait d'environ 15,87% à 44,30 euros le mégawattheure (MWh), retrouvant ses hauts niveaux de fin septembre.

Côté pétrole, cet élan d'achat a été motivé "par les investisseurs qui ont ajouté une prime de risque géopolitique dans le prix et une nouvelle demande après la forte correction de la semaine dernière", explique Ole Hansen, analyste chez Saxobank.

Les craintes de perturbations de l'approvisionnement faisaient également flamber les cours du gaz, même si, comme le note Michael Hewson, de CMC Markets, elles ne se sont pas encore matérialisées.

La guerre a déjà fait près de 1.300 morts, selon les bilans officiels de part et d'autre. L'armée israélienne a ordonné lundi un "siège complet" de la bande de Gaza contrôlée par le Hamas, au troisième jour de l'offensive surprise et massive lancée par le mouvement islamiste palestinien.