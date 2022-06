Le prix du gasoil de chauffage augmente alors que le cours du baril diminue… Comment l’expliquer ?

Il est aujourd’hui à son plus haut record historique. Le prix du mazout de chauffage a atteint des sommets. Comptez 1,5591 euro le litre pour une commande de moins de 2000 litres et 1,5272 euro à partir de 2000 litres.

Avec la guerre en Ukraine et la reprise économique liée à la fin des restrictions sanitaires, le litre a plus que doublé en moins d’une année et atteint des sommets jamais connus auparavant.

À titre de comparaison, il y a deux ans, le litre était à 0,441 euro pour une commande de moins de 2000 litres et 0,474 euro à partir de 2000 litres. Soit une augmentation de 222% et 253% !