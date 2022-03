Le prix du diesel à la hausse de 0,174€, au niveau d’avant les mesures du gouvernement. Pourquoi ?

L’explication de l’augmentation des prix à la pompe est à aller chercher du côté des marchés. "C’est justifié par les augmentations faramineuses des cotations sur les marchés internationaux, principalement sur les marchés des produits finis à Rotterdam", explique Olivier Neirynck, directeur technique de Brafco, la fédération des négociants en carburants.

L’augmentation des prix des produits finis s’explique, elle, par des fluctuations importantes du prix du baril de brut. Le cours du baril de Brent, le pétrole brut de la mer du Nord, joue actuellement au yoyo. "On a eu d’énormes fluctuations sur les prix du baril. Si on regarde les prix du Bret, dans les jours qui ont suivi l’invasion de l’Ukraine, on a eu une hausse jusqu’à 139 dollars le baril, au plus haut en cours de séance. La semaine passée, on a vu les prix redescendre assez fort. Mercredi passé, on est même passé en dessous de 100 dollars le baril. Les prix ont ensuite remonté. Aujourd’hui, on est à 121 dollars", explique Xavier Timmermans, expert des marchés pétroliers chez BNP-Paribas-Fortis.

Qui plus est, les cours du Brut varient énormément au cours d’une journée. "Hier, le plus bas était de 114,45 dollars, le plus haut de 122,34. Il y a quasiment 8 dollars sur la journée d’écart entre le plus haut et le plus bas. C’est absolument rare, du jamais vu", s’étonne Xavier Timmermans. Et ce phénomène s’observe régulièrement ces dernières semaines.

Des fluctuations qui sont le reflet d’incertitudes. "Parce qu’il y a des discussions au sein de l’Union européenne pour prendre des sanctions qui, cette fois affecteraient les exportations de gaz et de pétrole de la Russie", précise Xavier Timmermans. Alors que les sanctions européennes n’ont, jusqu’à présent, pas empêché le gaz et le pétrole russe d’approvisionner l’Europe. Les marchés financiers sont donc fébriles à l’idée que de telles sanctions puissent être prises. "On sait que certains pays, notamment l’Allemagne et la Hongrie y sont opposés. On a vu que, chaque fois que l’Allemagne et la Hongrie réitéraient cette opposition, les prix du pétrole ont rebaissé", ajoute Xavier Timmermans. "Aujourd’hui, le Brent est à 121 dollars le baril. On estime la valeur correcte entre 85 et 90 dollars", évalue Xavier Timmermans.

Il faudra donc voir ce que l’Europe décidera. "Si les sanctions ne touchent pas l’énergie, il est probable que les prix se dégonflent", estime Xavier Timmermans. Pour lui, des raisons existent d’espérer une baisse des prix du pétrole brut autour des 100 dollars le baril : une demande qui diminue à cause du pétrole cher, un accord sur le nucléaire en Iran qui permettrait à ce pays d’exporter son pétrole et la reprise des investissements américains dans le pétrole de schiste.

En revanche, si l’Europe se dirige vers des sanctions à l’égard du pétrole et du gaz russe, il faut s’attendre à aller vers prix plus élevés. Près d’un quart du pétrole consommé en Europe vient de Russie et est largement acheminé par pipeline. Si l’Europe devrait s’approvisionner ailleurs, les coûts de livraison, par bateau, seraient plus élevés.