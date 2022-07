Le prix du carburant bientôt à 1,50 euro le litre en France : comment est-ce possible ? Et chez nous ?

Le litre de carburant à 1,50 € le litre, une bonne nouvelle face à l’envolée des prix de l’énergie qui a eu lieu ces derniers mois pour les automobilistes. Mais attention, c’est uniquement valable Outre-Quiévrain, de l’autre côté de la frontière donc.

Ce samedi, le gouvernement français a en effet fait savoir que la ristourne sur les prix de l’essence va être augmentée à la rentrée : elle passera de 18 centimes par litre – ristourne accordée depuis 2 mois – à 30 centimes en septembre et octobre 2022. Ensuite, elle va décroître et sera fixée à 10 centimes par litre en novembre et décembre 2022.

Total Energies forcé de faire un geste

Le prix du litre de diesel ou d’essence se situe toujours autour de 2 euros, un peu partout en France, mais il va baisser.

Cette ristourne à la hausse, c’est le fruit d’un savant compromis politique au sein de l’Assemblée nationale : elle a été décidée, d’un commun accord, avec le groupe parlementaire de la Droite, à savoir Les Républicains, dans le cadre des débats du projet de loi de finances rectificative pour 2022.

Mais la baisse du prix du carburant sera aussi complétée par un solide coup de pouce du géant gazier et pétrolier français Total. L’entreprise a en effet proposé, de son côté, une remise de 20 centimes au litre dans l’ensemble de son réseau de stations-service en septembre-octobre (10 centimes en novembre et décembre). Une remise rognée sur ses bénéfices – "les surprofits" disent certains – liés à l’envol des prix des produits pétroliers. Ce qui va donc s’ajouter pour le groupe à la remise de 12 centimes par litre promise jusqu’au 31 août, mais là uniquement dans plus de 100 stations réparties sur les autoroutes.