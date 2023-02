Le prix du cacao a atteint son plus haut niveau depuis six ans sur le marché boursier à terme britannique, en raison de la pénurie des fèves de cacao en Côte d'Ivoire, le plus grand producteur mondial.

Le contrat de cacao le plus actif a augmenté de 2,3% pour atteindre 2.096 livres par tonne, soit le niveau le plus élevé depuis novembre 2016, écrit Bloomberg. À New York, les contrats à terme sur le cacao ont progressé de 2,6 pour cent à 2.729 dollars la tonne, le plus haut plafond depuis un an.