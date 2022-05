Le prix des stationnements dans les centres-villes: on a comparé

Pour cela, comme à son habitude, Luana a fait un tour de centres-villes en comparant chaque fois les zones les plus chères: les zones orange ou rouges. Point de départ: Bruxelles. Dans la capitale, elle a droit à 2 heures de stationnement maximum et paye 0,50€ pour 30 minutes. Par contre, pour rester 1 heure, cela coûtera 2€ et 2 heures, 5€, ce qui n'est pas donné.

Puis, Luana prend la route vers le centre-ville de Mons. On y a droit à 3 heures de stationnement. Ici, c’est 0,50€ pour 30 minutes. Une heure coûte 1€ et 2 heures, 2,25€. C’est moitié moins qu’à Bruxelles.

De Mons, elle part vers Charleroi. On y accorde 2 heures de stationnement maximum. Ici, les 30 premières minutes sont gratuites: 1 heure coûte 1€ et 2 heures, 3,50€. Et quand on reste 2 heures, c’est le double ou le triple du prix. Avant, on pouvait aller reprendre un nouveau ticket toutes les heures, ce qui revenait moins cher. Maintenant, il faut encoder sa plaque d’immatriculation et donc, obligation de payer ce tarif qui coûte plus du double quand on passe à 2 heures !

En route vers Namur, où la ville accorde maximum 3 heures de stationnement. Les 30 premières minutes sont gratuites. Pour 1 heure, tarif: 0,50€. Et la deuxième coûte 2,50€, donc cinq fois plus.

Terminus à Liège: dans la zone rouge, 1 heure 30 maximum. Luana dépense 20 cents les 30 premières minutes, ensuite 1,50€ la première heure et 3€ la deuxième heure. Au moins à Liège, il y a une certaine cohérence quand on passe de 1 à 2 heures. C'est le double.