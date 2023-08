Le prix des pommes de terre augmente de 35 à 40%

Mauvaise nouvelle pour les consommateurs de pommes de terre ou de produits fabriqués à partir de pommes de terre : les prix flambent de 35 à 40%.

Cette explosion de la facture, on la doit à quatre éléments : d’abord à l’épuisement des faibles stocks de 2022, année canicule, puis à la demande toujours plus importante de pommes de terre industrielles, à la répercussion de la forte inflation des coûts de production des agriculteurs et enfin, à la météo peu favorable que nous avons connues en Europe ces dernières semaines. "Cette année est assez exceptionnelle", affirme Pierre Emond, agriculteur-négociant. "Beaucoup de pommes terres ont été plantées fin mai, voire pendant le mois de juin. C’est trop tard d’au moins un mois."

Et la météo pluvieuse des prochains jours ne rassure pas. "Les arrachages vont être retardés, ce qui va certainement encore maintenir les prix actuels une semaine, peut-être deux", craint Pierre Emond.

En revanche, les prix redescendront si les rendements à l’hectare des différentes variétés sont bons.